Iker Casillas se emociona en su 38 cumpleaños: "No ha sido el mejor pero tengo que estar feliz"

Iker Casillas ha cumplido 38 años este lunes y ha escrito unas palabras muy emotivas en su cuenta de Instagram: "No ha sido un gran cumpleaños pero tengo que estar feliz".

Iker Casillas ha cumplido 38 años este lunes y lo ha celebrado rodeado de su entorno más cercano, entre ellos Sara Carbonero y sus hijos. Tras la exitosa operación por un infarto de miocardio, el guardameta ha dedicado unas emotivas palabras en sus redes sociales dejando claro que se despide con fuerza de los 37. El portero también ha agradecido todas las felicitaciones de sus seguidores.

Lea también: Sara Carbonero felicita a Iker Casillas con una fiesta y un romántico recuerdo

Muy sonriente, el futbolista ha dicho que este no ha sido su mejor cumpleaños: "Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tan buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase", ha explicado el que fue portero del Real Madrid.

Iker Casillas ha dicho que, aunque no quiera, debe estar feliz: "Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. ¡¡Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! ¡¡Los 37 se fueron... menos mal!! Qué nos traerán los 38... por ahora, verlos!!", ha explicado el famoso chico de Móstoles, que también ha aprovechado para agradecer las felicitaciones de todos sus seguidores: "¡Gracias a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de su tiempo para felicitarme por redes sociales!", ha escrito el portero.

Algunas de las felicitaciones demuestran la pasión que tienen muchos de sus seguidores: "Es el cumpleaños de alguien especial para el Madridismo, del chico de Móstoles que llegó a la cantera del Real Madrid y que se convirtió en el Capitán del Club. 26 títulos. Una leyenda del fútbol español. El mejor portero de la historia", ha comentado uno de sus seguidores.

Otros usuarios han animado al portero para que siga con las mismas fuerzas que siempre: "A tres minutos llego a tiempo para desearte que termines bien este día y decirte que, seguro, seguro, el año que viene será infinitamente mejor" o "Lo importante en cada cumpleaños es poder seguir celebrándolo rodeado de la gente a la que queremos".

Sara Carbonero también ha escrito unas bonitas palabras en su cuenta oficial de Instagram a su marido compartiendo una bonita fotografía de ambos contemplando el mar abrazados: "Recuerdos. 20 de mayo de 2017", ha escrito.