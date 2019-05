Sara Carbonero felicita a Iker Casillas con una fiesta y un romántico recuerdo

Este lunes Iker Casillas vive su cumpleaños más especial después de haber superado con éxito un infarto de miocardio. Sara Carbonero, que ha organizado una fiesta para él, lo ha felicitado con un bonito recuerdo.

Una imagen vale más que mil palabras. Eso es lo que ha debido pensar la periodista manchega, que ha felicitado a su marido por su 38 cumpleaños compartiendo una bonita fotografía de ambos contemplando el mar abrazados: "Recuerdos. 20 de mayo de 2017", ha escrito.

Lea también: Sara Carbonero acompaña a un Iker Casillas emocionado al salir del hospital

Además, Carbonero ha mostrado también la imagen de dos grandes globos, el 3 y el 8, en dorado. Todo indica que son de la pequeña fiesta que han celebrado con sus amigos más íntimos y sus dos hijos, Martín y Lucas.

Este año, Iker y Sara tienen más que celebrar que nunca. Hace sólo un mes que el cancerbero del Oporto sufrió un infarto de miocardio del que, afortunadamente, se ha recuperado. No obstante, ahora guarda reposo y reflexiona acerca de su futuro deportivo, pues aunque muchos apuntan a que anunciará en breve su retirada, él no lo ha confirmado todavía: "Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr. Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos".