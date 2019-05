El cantante Francisco, en números rojos: embargan su coche por la deuda de una de sus empresas

Francisco González atraviesa por una delicada situación financiera. Tanto es así que le han embargado un coche asociado a una de sus empresas por una deuda de la misma.

El cantante recibió el pasado 12 de marzo una notificación de embargo de un vehículo que tiene vinculado con la empresa Delacoba 2000, una agencia de representación de artistas de la que el cantante es el titular, según cuenta El Español.

Lea también: Toñi Salazar (Azúcar Moreno): embargan su sueldo de 'Supervivientes' por una vieja deuda

La misiva fue emitida por Suma-Gestión Tributaria, un organismo público cuyo objetivo es gestionar y recuadra los tributos municipales de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante. Los datos recogidos en el Registro Mercantil muestran que la empresa del artista lleva años en números rojos. Solo en 2012 acumulaba pérdidas de 32.000 euros. En febrero de 2017, el alicantino también tuvo que enfrentarse a la subasta hipotecaria de una de sus viviendas, cuyo valor era de 188.729 euros.

Desde sus inicios, el también ex concursante de Supervivientes ha apostado por varios negocios para rentabilizar sus éxitos en el escenario. Después de triunfar con Montserrat Caballé, el cantante fundó la compañía Sagofra S.L., una empresa que se dedicaba a la organización de eventos musicales y en la que Francisco aparecía como único titular. A día de hoy, la compañía no tiene ningún tipo de actividad.

Ya en 2014, fundó una nueva sociedad llamada Producciones Fran & Fran S.L., cuya actividad se centraba en la representación de artistas y en la intermediación comercial, pero en 2017 cerró la empresa y dejó de tener actividad.

A todo esto, hay que sumarle los problemas personales que atraviesa el cantante. Y es que su hija, Naomi Apolinar, de 18 años y fruto de su relación con la bailarina dominicana de nombre Denia Apolinar, ha denunciado al cantante, acusándole de no ejercer como padre. En 2008, Naomi fue declarada hija del artista. Poco después, otro juez obligó a Francisco González a enviar una pensión mensual de 500 euros a su hija y a encargarse de la mitad de los gastos durante la minoría de edad.

Pero parece que el comportamiento de Francisco no ha sido el de padre ejemplar y la madre de su hija no aguanta más: "Ya estoy cansada de que este señor no cumpla con el dinero que me debe. Es más, aún me debe la mensualidad de mayo; la actualización anual del IPC de los 500 euros, que nunca se ha regularizado y el 50% de los gastos extras, que nunca me ha abonado. Si no cumple con esto, muy a mi pesar, le demandaré. Mi paciencia tiene un límite", ha asegurado Denia a Corazón.