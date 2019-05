Elías Sacal: "Soy feliz con Mar Flores, ¿O es que no se me nota?"

Pelo cano, atractivo, 54 años muy bien llevados y dueño de una fortuna incalculable. Así es el empresario mexicano Elías Sacal, el hombre con el que mantiene una relación intermintente desde hace tres años Mar Flores. Se ha divorciado dos veces y es padre de tres hijos. Le gusta el mar, y también los caballos, y aunque tiene fama de rompecorazones, parece que lo suyo con la modelo va en serio. Así lo confirmó él mismo a Informalia en exclusiva durante la segunda jornada de las pruebas hípicas de la Longinres Global Champions League celebradas en el Club de Campo Villa de Madrid.

Se resguardaron en la zona VIP intentando mantenerse alejados de los potentes teleobjetivos de los fotógrafos, e incluso salieron por separado por dos accesos distintos para reunirse en la puerta. Su relación es vox populi, pero intentan pasar desapercibidos.

Mar Flores y Elías Sacal parecen una pareja estable, aunque aún planee la duda sobre el futuro de su relación. No en vano han cortado ya varias veces, al menos tres. La modelo estuvo en el Club de Campo sin preocuparse por la posibilidad de encontrarse cara a cara con su ex, Cayetano Martínez de Irujo, quien no se acercó esa tarde, y si estuvo el día anterior acompañado de su jovencísima novia Bárbara Mirjan.

Aquel romance pasó a la historia, pero el hijo de la duquesa de Alba le contagió el amor por la hípica. Y precisamente a la prueba más importante de España ha llevado Mar a su novio. El millonario mexicano confesó a Informalia, al ser preguntado al respecto, que vive muy buenos momentos junto a su pareja: "Estoy feliz con Mar ¿O es que no se me nota? A ella también La modelo y diseñadora nos dedicó un cariñoso saludo.

Estuvo acompañada en la zona VIP por Paloma Lago, amiga suya de toda la vida. La relación de afecto entre ambas es tan fuerte que sobrevivió a la inquina que Ana Obregón, por entonces cuñada de Paloma, sintió hacia Mar Flores por el famoso asunto de las maletas. Hay que recordar también que Ana Obregón nunca le perdonó tampoco que dejara a Carlo Constanza di Costiglioli, el primer marido de Mar, y gran amigo de la actriz-bióloga. Y eso sin contar el romance con el Conde Lequio. Ha pasado el tiempo y Mar y Paloma siguen siendo dos mujeres que mantienen una complicidad evidente.

También se acercaron por el Club de Campo esa misma tarde Carlos Torreta y Marta Ortega, quien estuvo charlando amigablemente con su ex, Sergio Álvarez, que llevaba en brazos al hijo de ambos, el pequeño Amancio, un niño muy empadrado, como quedó patente por los divertidos gestos que tuvo en todo momento con su progenitor. Era él quien estaba a su cuidado ese día.

Se nota que Marta tiene muy acentuado el instinto maternal, no pudo evitar coger en brazos al bebé nieto de una amiga y cubrirlo de besos observada muy de cerca por Paloma.

No sería de extrañar que decidiera darle muy pronto un hermanito al pequeño Amancio.

Competían también en la tarde del sábado 18 Jessica Springsteen y Athina Onassis. La hija de The Boss está delgadísima.

La nieta del mítico armador griego no pasó una tarde muy agradable. Fue eliminada de la prueba y casi rompe a llorar. Falló en dos obstáculos y no le hizo ninguna gracia. No le gusta hablar con la prensa, y salió huyendo cuando quisimos obtener su opinión sobre la competición.

Probablemente temía que le preguntáramos por Doda Miranda, su ex marido, quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre con Deniza Severo. El tópico, en esta ocasión, viene al pelo. Los ricos también lloran aunque monten caballos de más de diez millones de euros.

Con mucha más deportividad se tomó un fallo que le costó no ganar el campeonato el mejor jinete español Eduardo Álvarez-Aznar, hijo del seis veces jinete olímpico Luis Álvarez Cervera.