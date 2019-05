El Batman de Robert Pattinson enfurece a las redes sociales: "Es un niñato de películas cursis"

Robert Pattinson podría dar vida al hombre murciélago y la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los fans de Batman: ".

Robert Pattinson está a punto de firmar un contrato con la famosa productora Warner Bross para interpretar a Batman en la nueva versión cinematográfica que prepara el director y guionista Matt Reeves. El nuevo film se llamará The Batman y su estreno está previsto para el 25 de junio de 2021.

Aunque el acuerdo entre Pattinson y la productora aún no está cerrado, la revista Variety ha publicado este jueves que están ultimando las negociaciones y se espera que en muy poco tiempo se anuncie oficialmente quien dará vida a Bruce Wayne, el nombre con el que se conoce la identidad secreta de Batman.

En un principio, Ben Affleck iba a ser el encargado de interpretar este personaje, como ya hizo en las últimas versiones cinematográficas: "Batman v Superman: El amanecer de la Justicia" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "La Liga de la Justicia" (2017), pero hace unos meses el propio Affleck anunció que no daría vida a este personaje y de momento, a ninguno más.

Me levanto con la gran noticia de que #RobertPattinson será casi seguro el nuevo #Batman.

Que decir.. es uno de mis 2 superhéroes favoritos. Warner, no la cagues más que ya bastante hemos tenido.. ???? — Gonyi TJ (@jovenskate) 17 de mayo de 2019

Poco han tardado en lloverle las críticas a Robert Pattinson, ya que los más fanáticos del personaje piensan que no está a la altura de un papel de superhéroe. Y es que Pattinson saltó a la fama por su papel de vampiro enamorado con la saga de Crepúsculo y este detalle no parece convencer a muchos usuarios en la red: "Me levanto con la 'gran noticia' de que Robert Pattinson será casi seguro el nuevo Batman. Qué decir... Es uno de mis dos superhéroes favoritos. Warner, no la cagues más que ya bastante hemos tenido", asegura una usuaria en Twitter.

De Batffleck nunca tuve duda, menos de Christian Bale, pero ¿#RobertPattinson como #Batman en la nueva cinta de Matt Reeves? ¡Espero equivocarme! https://t.co/awFyBrpDHW — Ángel Arce Ortíz (@AngelArceComPol) 17 de mayo de 2019

"De Batffleck nunca tuve duda, menos de Christian Bale, pero Robert Pattinson como Batman en la nueva cinta de Matt Reeves? ¡Espero equivocarme!", explica otro usuario de Twitter.

Los memes también han inundado las redes sociales, donde Batman es Trending Topic. En uno de ellos aparece un Batman blanco con alas de ángel: "Filtran primeras imágenes de Robert Pattinson como el nuevo Batman, sin duda será brillante su papel", ha escrito un usuario con un tono muy irónico junto a la imagen.

Vaya, pues yo sí que veo a Robert Pattinson como Batman. Mirad, da el pego ???? pic.twitter.com/6Ufx6WXLne — ? ???? ? (@soyunamanazas) 17 de mayo de 2019

Se Filtran primeras imágenes de #RobertPattinson como el nuevo #Batman sin duda será brillante su papel ???? pic.twitter.com/LAppVeGKKu — D'Cine Y Otras Adicciones (@Dcineytv) 17 de mayo de 2019

Otros usuarios no creen que sea el actor definitivo: "No sé si es broma lo de que Robert Pattinson será el nuevo Batman. Espero "EN SERIO" que sea solo una broma y si no lo es 'pss' ya veremos...", ha publicado un usuario en Twitter.

Maravilloso ,un batman medio vampiro que brilla a la luz del sol manda cojones ???????? — Francisco Javier Rey (@elkelosabe) 17 de mayo de 2019

Noooo ahora ese vampirito brillante será Batman. pic.twitter.com/T3A7zHoEoo — kathe Bohorquez (@ktbohorquez) 17 de mayo de 2019

El vampiro trolaso como Batman...me pego un tiro. — Mrs. Marston (@KaleyMarston) 17 de mayo de 2019

Ahora Batman traerá un kit de labiales y maquillaje en su cinturón de gadgets? — alex_the_grandpa (@snz_oldman) 17 de mayo de 2019

Robert Pattinson como Batman xdddd Menudo bajón, yo me ahorro la peli me parece, no me gusta nada como actor — Noctis Lucis (@itachinoctis) 17 de mayo de 2019