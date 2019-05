Íñigo Errejón y Manuela Carmena: así fue su beso en la boca

Íñigo Errejón está ennoviado con una periodista de laSexta y Manuela Carmena lleva casada desde antes de que naciera su compañero de ticket; el candidato a presidir la Comunidad de Madrid tiene 35 años, y la alcaldesa, 40 más. Pero estamos en campaña, ellos se adoran, y en un acto de la comunidad LGTBI ocurrió.

Carmena arrancó la séptima jornada electoral con un escrache en su contra, pero la terminó dejándose querer por el mundo LGTBI, ése que Vox quiere meter en la Casa de Campo para hacer la fiesta del Orgullo. Su compañero electoral, Íñigo Errejón, le dio un beso en los labios a petición popular en una fiesta en el garito de moda, el Medias Puri. Ya el día anterior, la regidora había dicho en una manifestación: "Creí que estaban diciendo que se besen", porque eschuhó mal a los que decían: "presidenta!".

No todo fueron besos para la candidata de Más Madrid, que antes de la anécdota había desayunado entre pitos en Moratalaz, había tomado el aperitivo con los Javis y protagonizado un acto animalista.

Pero por la noche cosechó aplausos con su lema hacia Madrid: "Ames a quien ames Madrid te quiere", dando para la historia esta imagen de su beso con Errejón y reivindicando la bollería. Horas antes, Cayetana Álvarez de Toledo la había insultado y había ironizado con que las magdalenas las compra hechas en un supermercado.

"¿Si Carmena hace magdalenas no es un poco bollera?", preguntó la presentadora Elsa Ruiz.

"La bollería tiene muchísima importancia porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo de lo que se te llena la boca de felicidad", dijo, y el auditorio estalló. "Pocas ciudades como las de Madrid han luchado en tiempos difíciles por conseguir la libertad de amar, ¡y se ha conseguido!", añadió. Bob Pop, Elsa Ruiz y la drag queen La Plexy fueron las presentadoras de este mitin LGTBI. "Nos pretenden desterrar a un rincón, para una persona como yo que soy trans, tengo novia soy de izquierdas y trabajo en Mediaset a mí no me mandan a la Casa de Campo, me mandan al gulag, porque la gente de derecha a mí me ve como pasa con la bandera española, que por mucho que haya pasado la transición se centran en el pajarito", dijo la presentadora de Cuatro.

"Somos los nietos y las nietas del 'No pasarán', los hijos del 8 de marzo y del Orgullo, no vamos a permitir que hagan retroceder a nuestra tierra, la queremos libre, orgullosa, estamos orgullos de ser madrileños, estamos orgullosas de ser madrileñas", añadió Errejón.

"En Madrid cabe siempre todo el mundo, nosotros abrazamos, nosotros nos abrimos, nosotros queremos, no descalificamos a nadie", dijo Carmena. Errejón afirmó que el "Orgullo ni en la Casa de Campo ni en el armario, en el centro celebrando a Madrid".

"Si alguna vez has pasado miedo por ir de la mano con quien te da la gana, si alguna vez te han presionado por ser o por querer a quien te da la gana, Madrid es tu casa y vamos a trabajar para que no pasen".

Tampoco en esta ocasión los candidatos han perdido la oportunidad para pedir el voto y Carmena ha dado el "tutorial de la democracia" con tres instrucciones al fiestero público: uno, hay que votar; dos, "tenéis que pensar a quien vais a convencer para que también voten, porque los necesitamos a todos"; tres, el día 26 a celebrarlo.

La humorista feminista Nerea de las Heras dijo que cuando piensa en "fetos" se acuerda de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso, por sus propuestas para los no nacidos, o criticar los apellidos del alcaldable del PP, José Luis Martínez-Almeida Navasqües León y Castillo Cobián- que, dijo, "huelen a la ingle del Cid Campeador".