Shakira y Carlos Vives, de celebración: desestiman la demanda contra 'La Bicicleta'

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid no ha encontrado indicios de plagio entre 'La Bicicleta' y la canción de Rafael Castellanos, por lo que su demanda contra Shakira y Carlos Vives ha sido desestimada.

Buenas noticias para Shakira y Carlos Vives quienes se vieron las caras en los juzgados con Rafael Castellanos el pasado 27 de marzo. El cantautor demandó a la mujer de Piqué y su compañero por plagio, asegurando que su éxito La Bicicleta se basaba en uno de sus temas, algo que ellos siempre negaron. En el juicio, para demostrarlo, se arrancaron a cantar y tuvieron que ser llamados al orden.

Este jueves, el juez que instruye la causa ha desestimado la demanda afirmando que no hay indicios de ese supuesto plagio: "La letra de la música en 4 palabras es igual, pero carente de sustancialidad respecto al carácter cuantitativo y cualitativo, en cuanto a la melodía no hay coincidencia alguna; la velocidad del ritmo y la armonía también son diferentes. En resumen no existe de ninguna manera plagio como pretende la parte demandante".