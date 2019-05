El feo desplante de David De Gea a Edurne revoluciona a la prensa inglesa

David De Gea atraviesa por su época más convulsa en Inglaterra. Sus últimos fallos con el Manchester United se unen a la incertidumbre de su futuro, que parece apuntar a París. En este complicado clima, los medios ingleses han captado un feo gesto del portero hacia su novia, Edurne.

Como se aprecia en las imágenes, captadas por Daily Star, el portero abandona con rostro serio, cabeza erguida y paso ligero los vestuarios de Old Trafford tras perder este pasado fin de semana contra el descendido Cardiff City en Old Trafford. La cantante madrileña espera a su chico para darle ánimos y un abrazo, pero él pasa de largo, como si se tratara de una persona desconocida.

David de Gea STORMS PAST fiancée after 'refusing to sign autograph for Man Utd fan' #MUNCAR https://t.co/SIYrOpVVFa pic.twitter.com/coyqnrTJ0H