Jon Kortajarena le 'canta las cuarenta' a Pedro Sánchez: "El planeta se está muriendo"

Jon Kortajarena, muy involucrado en causas medioambientales, ha enviado un mensaje de alerta a Pedro Sánchez avisándole de la grave crisis que sufre el planeta. El modelo le pide que tome medidas eficaces para combatirlo y le desea suerte en su próxima legislatura.

El también actor ha utilizado las redes sociales para transmitir este mensaje tan importante. "Señor Presidente. Me presento. Soy Jon Kortajarena, y como ciudadano preocupado por el medio ambiente y el cambio climático, me permito el atrevimiento de enviarle este vídeo", comenzaba diciendo Kortajarena.

"La situación es muy grave. Como consumidores podemos dar pequeños pasos, pero necesitamos que las autoridades sean contundentes y tomen medidas necesarias. No es tan difícil para los beneficios que puede proporcionarnos a nivel medioambiental y económico... Y sobre todo, porque no nos queda mucho tiempo para llegar a un punto de no retorno", ha añadido el modelo.

La situación es tan dramática para Jon que incluso ha dicho que el planeta se está muriendo: "El planeta está enfermando y acabará muriéndose muy pronto, y nosotros con él. Le ruego que se tomen este tema muy en serio y tomen medidas eficaces desde ya", ha declarado Jon, quien ha expresado un último deseo: "Ojalá sea recordado como el hombre que convirtió España en un país verde".