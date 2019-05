Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, desata las burlas con su nuevo corte de pelo

La cantante y ex primera dama del Gobierno acudió este sábado al funeral del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a los 67 años tras sufrir un ictus cerebral. La esposa de José Luis Rodríguez Zapatero lució un corte de pelo que se convirtió en la comidilla del día y que traspasó las paredes del Congreso de los Diputados para ser Trending Topic en las redes sociales. De los parecidos razonables al estilista de Vox: estos son las mejores ciberbromas sobre el pelo de Sonsoles Espinosa.

Para aspirar a Presidente de Gobierno socialista además de los votos, debes de tener in 98% de parecido físico con tu pareja, no?#Yuyu#BegoñaGómez vs #PedroSánchez#SonsolesEspinosa vs #ZP #SoloLasPuntas pic.twitter.com/K7ajSJRx5Q