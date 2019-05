A Lara Álvarez le cae la del pulpo por esta foto y ella contesta: "Qué pena el prejuicio y la crítica vacía"

Lara Álvarez ha sido duramente criticada en las redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparece cogiendo en brazos a una niña negra. Como era de esperar, la presentadora se ha defendido para zanjar la polémica.

Lara Álvarez recibió gran cantidad de comentarios negativos a través de Instagram tras subir la fotografía con una niña negra en brazos el pasado sábado: "Pequeñas GRANDES cosas", escribió la presentadora de Supervivientes 2019 junto a la imagen.

Los comentarios negativos llegaron ipso facto: "Parece que solo se echan fotos con niños de países con grandes problemas de desarrollo y falta de recursos, y si el niño/a es negrito mejor... Porque no veo a nadie yendo a París, Italia o a cualquier otro país desarrollado cogiendo al hijo/a de alguien para subirlo a las redes sociales", ha escrito un usuario.

Lea también: Lara Álvarez abre un debate en redes con su último bikini: ¿Se ha operado el pecho?

Otros también han cuestionado lo que gana la presentadora por hacer su trabajo y todo lo que se podría hacer con su sueldo: "Con la barbaridad que se le paga a algún concursante se podría mejorar vidas como la de esos niños".

Tras la lluvia de críticas, la presentadora ha respondido tajante: "Madre mía, lo que hay leer. Espero de corazón que todos aquellos de mente retorcida que critican y pierden el tiempo en ello lo estén compensando por otro lado en ayudar. ¿Que quite la foto? ¡La voy a enmarcar! Llevo cinco años aquí, hablo de mi FAMILIA HONDUREÑA, y me saco y pongo fotos con quien a mí me apetezca y esa persona quiera. ¿Estabas, tú que criticas, ayer compartiendo el día conmigo? Que lástima la falsa dignidad y respeto desde el desconocimiento. Qué pena el prejuicio y la crítica vacía. Que pérdida de tiempo también este mensaje, ni si quiera después de leerlo entenderás nada... ¿Y sabes a quién haces mal? A ti mismo, por vivir señalando en vez de mirarte un poquito. No hay mejor juicio que la propia conciencia. La mía vive en PAZ", ha escrito la presentadora de la isla.

Tras su respuesta, los seguidores de Lara Álvarez han apoyado su posición: "Esos peques son los verdaderos supervivientes y no dudo de que vuestra estancia allí les hace mucho bien", ha comentado uno de sus fans. "Se puede decir más alto, pero no más claro", ha añadido otro. "Yo soy hondureña y vivo en España, y veo esa foto y me parece supertierna. Orgullo de que quieras a mi gente", ha publicado una joven. "La felicidad es la suma, de esos pequeños GRANDES momentos que nos suceden, no hay que buscarla como un fin", ha escrito otra.

La felicidad , es la suma, de esos pequeños GRANDES momentos que nos suceden, no hay que buscarla como un fin. Ya te adelanto otro , y será el día que te reciba tu cielo perruno en casa; jeje — Joan (@enjoanarman) 11 de mayo de 2019

Parece que a la presentadora no le afectó mucho los comentarios recibidos por parte de sus seguidores, ya que al día siguiente Lara Álvarez disfrutó de una noche de fiesta en la isla con su equipo: "Fiesta de SV. EQUIPO MARAVILLA", escribió la ex de Fernando Alonso.