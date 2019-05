Fran Rivera, corneado en Granada: "El toro me pilló en mis partes nobles y es muy doloroso"

Fran Rivera sufrió este domingo una cornada en un festival benéfico celebrado en la plaza la Monumental de Frascuelo, en Granada. El toro le golpeó los genitales, provocándole un dolor intenso y obligándole a pasar unos días de reposo en su casa de Sevilla. Desde allí ha atendido en la mañana de este lunes a Espejo Público.

El matador, que ha faltado a su cita con el programa de Antena 3, ha contado cómo se produjo el golpe: "Se vino al pecho... Y con la mala suerte que me ha dado en mis partes nobles y eso duele... Ahora me tienen que hacer un análisis para ver que dentro del testículo no hay nada afectado".

Por fortuna para él, el animal llevaba los cuernos cortados: "Menos mal, es un festival benéfico para la asociación de Sindrome Down de Granada y en los festivales se les cortan los cuernos a los toros. Si llega a tener el toro las puntas, me saca los testículos".

Pese al gran golpe, Fran espera saltar al ruedo el sábado en Jerez: "El tiempo de recuperación es de aquí al sábado, no hay otra. Si Dios quiere torearé el sábado", ha sentenciado el diestro.