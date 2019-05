Alyssa Milano propone una huelga de sexo en Georgia tras aprobar la ley antiaborto

La actriz Alyssa Milano, que se encuentra rodando una serie de Netflix en Georgina, ha llamado a las mujeres de dicho país a convocar una huelga de sexo en reacción a la reciente prohibición del aborto en territorio georgiano a través de una ley que ha sido aprobada hace tan solo cuatro días.

La actriz que interpretaba a Phoebe Halliwell en 'Embrujadas' ha incendiado Twitter con la polémica propuesta dirigida a las mujeres georgianas: "Nuestros derechos reproductivos están siendo borrados. Hasta que las mujeres tengamos control legal sobre nuestros propios cuerpos no podemos arriesgar el embarazo. Únanse a no tener sexo hasta que recuperemos la autonomía del cuerpo", ha escrito la intérprete en sus redes.

La actriz también ha explicado a la agencia AP la grave situación que atraviesa Georgia con la aprobación de esta ley: "Tenemos que entender lo extrema que es esta situación en todo el país, es un recordatorio a las personas de que tenemos control sobre nuestros propios cuerpos y sobre cómo usarlos", ha dicho Alyssa.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I'm calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg