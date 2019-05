Cifuentes contrata al abogado de Cristiano ante los tres años de cárcel que pide el fiscal

La ex presidenta madrileña y ex líder del PP de Madrid Cristina Cifuentes sabe que se juega mucho con lo que empezó siendo un rumor y ha acabado convirtiéndose en un proceso penal por el que a sus 54 años podría acabar con sus huesos en la cárcel. No olvidemos que La Fiscalía de Madrid pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por delito de falsedad en documento oficial y sospecha que actuó a sabiendas de que estaba cometiendo tal delito para salvar su imagen pública.

La prueba de que la ex política se toma muy en serio las posibles consecuencia penales del 'Caso Máster' es que ha cambiado de estrategia de defensa y ha fichado a golpe de talonario a José Antonio Choclan, reputado pero caro abogado que solo se pueden permitir quienes dispongan de liquidez abundante: multimillonarios como José Mourinho o Cristiano Ronaldo cuentan con sus servicios.

Lea también: Cristina Cifuentes, hundida tras conocer que será procesada por la presunta falsificación de su máster

Pero Choclán también ha ejercido de defensor de Francisco Correa, el empresario Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, el también empresario David Marjaliza, implicado como presunto cerebro de la operación Púnica y la que fuera alcaldesa de Valencia, ya fallecida, Rita Barberá.

La noticia, adelantada por la Cadena Ser, llega a pocos meses de la vista oral del caso, que pide cárcel para la ex presidenta de la CAM por falsificación de documento público.

El penalista elegido por Cifuentes ha defendido a Cristiano Ronaldo en sus problemas con Hacienda, también al entrenador José Mourinho, por delitos fiscales.

Recordemos que Cifuentes se enfrenta a una posible condena por el 'Caso del máster', por un presunto fraude con el que se habría beneficiado del título obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lea también: El matrimonio de Cristina Cifuentes goza de buena salud pero la ex presidenta madrileña sigue dolida con los medios