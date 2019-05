La abuela de Letizia reivindica la profesión que su nieta abandonó por amor: "Yo no hubiera cambiado el periodismo por nada"

Con un traje pantalón beige, discreta y elegante, Menchu Alvarez del Valle fue la protagonista de la noche, en el escenario del teatro Palacio Valdés de Avilés, donde recibió uno de los premios Gava, el honorífico por toda su carrera en el mundo audiovisual, tal y como adelantó en primicia Informalia el pasado 6 de mayo. Locutora y periodista con una larga vida profesional en Asturias, Menchu y su hermana Marisol forman parte de la historia de la radio en el Principado.

Ni sus hijos Jesús y Henar Ortiz la acompañaron en una noche memorable para ella. Tampoco su nieta Letizia, que a la misma hora presidía en Granada el partido de Copa femenino entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La reina tenía una buena excusa para no acompañar a su abuela esa noche. De Jesús Ortiz, que vive en Madrid, ignoramos sus razones para no sumarse al homenaje a su madre. En cuanto a Henar, la hija podemita y republicana, que tiene su residencia en Asturias, corre el rumor de que está distanciada de su madre y apenas tiene trato con el resto de la familia.

A los 91 años y fumando dos cajetillas diarias de tabaco, según cuentan en privado sus amigos, Menchu Álvarez del Valle se mantiene en forma. Su voz sonó firme y potente cuando agradeció el trofeo: "Me he sentido otra vez como un poco viva recordando tiempos hermosos, maravillosos, en una profesión impagable, aunque entonces también cobrábamos poco", dijo con cierta ironía, despertando las risas de los asistentes. "Pero bueno, era vida, era ilusión, eran ganas de llegar donde fuese y como fuese, no nos paraba nadie. Hoy me he puesto un poco sentimental porque realmente este galardón, como ha dicho alguno de los premiados, lo recibo en casa, y eso hace mucha ilusión pensando en otros compañeros que ya no están, otros que están con más o menos canas, con más o menos calvas pero que siguen por ahí y siguen amando la profesión, me consta, porque una vez al año nos reunimos los que quedamos para decir: '¿te acuerdas de cuando ? ¡Qué bonito fue aquello".

"Tengo que decir que ha sido algo maravilloso, que no hubiera cambiado el periodismo por nada y tampoco cambié Asturias por muchas ofertas que se me hicieron de fuera. Pero trabajar donde quieres y como quieres es lo mejor del mundo", añadió la abuela de la reina en su discurso de agradecimiento, tToda una sincera confesión que nos ayuda entender de quién heredó la periodista Letizia Ortiz su vocación profesional: "Llegar donde fuese y como fuese, no nos paraba nadie", repitió.

En su momento y a diferencia de su abuela, Letizia dejó Asturias por otros horizontes profesionales más amplios y abandonó su trabajo de periodista por amor y por otra profesión, la de reina de España.