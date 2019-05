Paula Echevarría confiesa que quiere vivir con Miguel Torres

Paula Echevarría ha confirmado que acaba de instalarse con su hija Daniella en su nuevo hogar, una encantadora vivienda que se encuentra a poca distancia de la residencia que compartió con David Bustamante. La actriz asegura que es "el hogar de sus sueños' y no puede estar más feliz. También ha expresado su deseo de vivir junto a su novio, Miguel Torres.

Paula Echevarría ha viajado a Ibiza para acudir al desfile de Calzedonia, donde ha coincidido con celebridades como Sara Carbonero o Ariadne Artiles. Allí ha confesado que ya se ha mudado a su chalet modular y ecosostenible de 400 metros cuadrados de Villafranca del Castillo, a pocos kilómetros de Madrid.

"Llevo cuatro días. Ha sido un año de obras, pero se ha hablado tanto de ello que me han parecido como diez. Ya tenía ganas de mudarme y ya estoy ahí", dice la actriz a ¡Hola!. Paula, no obstante, añade que queda mucho trabajo por hacer: "Con cajas en los pasillos, sin mesa para poner la tele y con todas esas cosas que molan cuando estrenas una casa".

La protagonista de Velvet quiere no descarta vivir pronto con Torres: "Si Dios quiere, claro que sí, el día de mañana, ojalá..." ha dicho Echevarría, que de momento se conforma con la compañía de sus familiares y amigos: "Nunca estoy sola. Siempre estoy con gente. Está mi hija, Dani, están mis padres, mi hermano y mi cuñada, que vienen a visitarme cuando pueden... me gusta tener visitas. Nunca estoy sola. Me gustan las casas para vivirlas".

Paula también habla sobre su anterior vivienda, la que compartía con Bustamante. La actriz cuenta que la casa está a la venta y que los dos están de acuerdo con las negociaciones que se están llevando de acuerdo con el reparto de la propiedad entre la actriz y el cantante: "De momento ahí está. Son cosas muy nuestras. Aún no sabemos cuándo o cómo lo haremos. Los dos estamos de acuerdo en todo, pero todo lleva su tiempo y su proceso", explica.