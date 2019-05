El rey de las rancheras Vicente Fernández rechaza un trasplante por miedo a que el donante fuera gay

El famoso cantante mexicano de rancheras, Vicente Fernández, ha confesado durante una entrevista en televisión que rechazó someterse a un trasplante de hígado por temor a que el donante fuera homosexual o drogadicto.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", declaró el ganador de ocho premios Grammy Latinos al programa Primera Mano del grupo Imagen, al que pertenece el diario Excélsior, al recordar lo que le sucedió en Houston (Texas) durante una gira mundial, en 2012.

El artista, que ha vendido más de 70 millones de discos en casi 50 años de carrera, se sometió a un examen médico en el que le detectaron un bolita en las dos vías biliares que resultó ser un cáncer, por lo que tuvo que suspender la gira. Los médicos le dijeron que tenía que pasar por el quirófano y someterse a un trasplante, ya que habían encontrado a un donante de hígado en tiempo récord.

Pese a que todo estaba listo para la intervención, Vicente Fernández se negó: "No me querían dejar salir, me dijeron: 'Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo. Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital'. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui", ha recordado el cantante en la entrevista.

El icono de las rancheras, eso sí, ha asegurado que finalmente se sometió a la operación de trasplante y todo salió según lo previsto. Ahora se encuentra en una buena condición de salud.