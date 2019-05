David Beckham se queda sin el carnet de conducir por usar el móvil al volante

Malas noticias para David Beckham. El ex futbolista inglés ha sido condenado por el tribunal londinense de Bromley a seis meses de suspensión de su permiso de conducir por usar el móvil mientras conducía. Además, tendrá que pagar una multa de 750 libras (unos 870 euros), más la parte de los costes del proceso.

La infracción se produjo el pasado 21 de noviembre, cuando el marido de Victoria Beckham conducía por la calle Great Portland Street, en Londres, con el dispositivo móvil en la mano, tal y como dijo la jueza: "En lugar de mirar hacia adelante, prestando atención a la carretera, parecía estar mirando su regazo". Los hechos fueron presenciados por un testigo y reconocidos por el propio David.

No es la primera vez que Beckham tiene problemas con la justicia por sus artes al volante. El año pasado, el ex futbolista del Real Madrid fue sorprendido conduciendo su Bentley a 95 km/h en una zona que estaba limitada a 65 km/h. En aquella ocasión, David no reconoció los hechos, se declaró inocente y su abogado consiguió que no fuera juzgado. Ahora no ha tenido tanta suerte y deberá estar seis meses sin coger el coche.