Primera separación del príncipe Harry y Meghan Markle tras el nacimiento de su hijo Archie

El príncipe Harry ha regresado este jueves al trabajo, tan solo unas horas después presentar a su hijo, Archie Harrison, nacido el pasado lunes, junto a su mujer, Meghan Markle. El nieto de Isabel II se ha separado de su familia y se ha trasladado a La Haya para presentar los Invictus Games 2020, competición deportiva destinada a veteranos de las Fuerzas Armadas que sufren algún tipo de discapacidad.

Harry, con una amplia sonrisa propia del gran momento que atraviesa, ha visitado el Sportcampus Zuiderpark, donde ha sido recibido por la princesa Margarita de los Países bajos. El flamante padre se ha reunido con algunos de los futuros participantes y sus familias, y ha paseado bajo el sol en bicicleta, como se aprecia en los vídeos que han captado algunos testigos de la escena.

En un primer momento estaba previsto que Harry visitara Amsterdam este miércoles, pasara la noche allí y, al día siguiente, se trasladara a La Haya. Sin embargo, el nacimiento de Archie cambió los planes, por lo que el marido de Meghan Markle ha optado por viajar este mismo jueves.

De esta forma, el hijo del príncipe Carlos y Lady Di se ha saltado la baja de paternidad, pese a que un amigo íntimo suyo desveló que planeaba disfrutar de dos semanas de permiso tras la llegada de su primer hijo: "El príncipe Harry no necesita cogerse un permiso de paternidad porque no trabaja en el sentido en el que la mayoría de la gente lo hace, pero cree que es lo que un padre moderno debe hacer", contó a The Daily Express.