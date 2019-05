La mujer de Rubalcaba vive los momentos más duros de sus 40 años de matrimonio

El estado del ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba es de extrema gravedad tras el ictus sufrido este miércoles. Fue ingresado alrededor de las 19.00 horas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) en estado grave y aunque después se dijo que había sido operado con éxito, las últimas informaciones hacen temer por su vida. El que fuera 'número dos' del Gobierno de Zapatero no tiene hijos. Está casado desde hace 40 años con la discretísima Pilar Goya, una eminente y reconocida científica a la que conoció en la facultad cuando ambos estudiaban la carrera de químicas. Pilar es una experta en el dolor, y escribió un libro así tutulado, pero nadie es experto en el otro dolor, el que se siente por los seres queridos que sufren o sea van.

Hace ahora casi 20 años, tres de los cuatro hermanos de Pilar murieron por distintas causas con apenas unos meses de diferencia. La tragedia afectó de tal modo al matrimonio que Rubalcaba pensó entonces en dejar la política para estar cerca de su mujer.

No debió servirle de mucho consuelo a Pilar ser una experta en el dolor porque éste no era tan físico como del alma, el dolor de la ausencia de los seres queridos que se van para siempre. De la vida familiar del matrimonio, que no tiene hijos, se sabe que a raíz de los fallecimientos de los hermanos, Pilar y Alfredo acogieron a dos sobrinos.

Unidos por la química

A Pilar Goya Laza y a Alfredo les unió la química con minúscula y la Química con mayúscula. Aunque se casaron a finales de los setenta, se conocieron a principios de la década cuando ambos coincidieron en la Facultad de Químicas de la Complutense. La familia de Pilar también era acomodada como la de Rubalcaba y, aunque nació en Álava, vivía en la Milla de Oro de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, como el que estaba destinado a ser su compañero en la vida. Ella es doctora en Ciencias Químicas, profesora de investigación en el CSIC, ha sido vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Química, directora del Instituto de Química Médica y vicepresidenta de la ONG Save the children. La mujer del ex vicepresidente del Gobierno y su marido se conocieron en la universidad, se casaron hace 40 años y siguen juntos. De la pandilla de entonces, mantienen contacto con el ex presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetky, y su mujer. Químicos los dos también, han compartido veraneos en Llanes, donde Alfredo y Pilar repiten descanso desde hace más de 30 años.

Durante la larga carrera política de su marido, Pilar nunca fue mujer de mucho aspaviento social. Todo lo contrario, guardaba su vida privada lejos del alcance de los focos: no solía participar en los constantes eventos que requerían la presencia de su marido, ni se les veía casi nunca juntos, ni mucho menos de la mano, aunque en ocasiones no pudieron evitar el contacto y el abrazo en presencia de cámaras.

Pilar Goya Laza, que ahora tiene 67 años, la misma que su marido, siempre cedió el protagonismo a Alfredo. Vitoriana de nacimiento, desde su entorno coinciden unánimemente en la extraordinaria inteligencia de quien está considerada una de las principales figuras de química en España pero totalmente alejada de la política que su marido abandonó hace ahora cinco años para trabajar en la Universidad Complutense. Sin embargo, además de una gran científica e investigadora puntera, es una gran escritora y oradora, como se puede comprobar en alguna de sus obras, o como se ha visto en los actos, propios de su profesión, en los que ha intervenido.

Hace ahora casi nueve años, en la presentación de su libro titulado El dolor, se vio que es una mujer que se defiende bien ante los micrófonos. Rubalcaba y Pilar Goya se conocieron estudiando Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Tras licenciarse, Goya marchó a Alemania con una beca, y regresó en 1979 para casarse con el hombre de su vida.

Han pasado momentos duros, sobre todo debido a las circunstancias familiares de Pilar, que perdió a tres de sus cuatro hermanos en la misma época en que Alfredo se ocupaba del durísimo ministerio del Interior, en una época especialmente complicada y virulenta.

Fue cuando se rumoreó que Rubalcaba estuvo a punto de abandonar su carrera política para centrarse en su mujer, que le necesitaba más que nunca. Sin embargo, superaron juntos el momento de las ausencias, y algún que otro pecado que la mayoría delos matrimonios de larga duración han de personar en algún momento.

Pilar Goya fue estudiante del Instituto Británico de Madrid, y su expediente escolar es de matrículas desde que era muy pequeña. Se crió con sus abuelos porque sus padres se marcharon a Estados Unidos.

Cuando presentó su libro titulado El dolor, hace ya ocho años, Pilar dijo que "la química ayuda a entender el mundo a nuestro alrededor y puede proporcionar las soluciones a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy". Parecía hablar de Rubalcaba.