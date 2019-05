Jorge Javier a Carmena: "Lo próximo de Vox es ponernos una M de maricas a todos"

Jorge Javier Vázquez y Manuela Carmena se encontraron este martes en los pasillos de Mediaset cuando el presentador se dirigía al plató de Sálvame y la alcaldesa iba al programa de Risto Mejide en Cuatro. Ambos tuvieron una conversación extraordinariamente cordial, en la que el badalonés arremetió contra Vox y sus propuestas de sacar el Orgullo Gay fuera de Madrid capital, y confesó que él estaba por la compañera de Errejón en las próximas elecciones municipales: " Te voté la otra vez y te voy a volver a votar", dijo.

"Quería aprovechar este momento para decir que yo voto a Manuel Carmena", le espetaba este martes el presentador a la alcaldesa de Madrid, que le devolvía el cumplido así: "Muchas gracias, me hace mucha ilusión que a una persona como tú yo le inspire confianza", le dijo la regidora. "Te voté la otra vez y te voy a volver a votar porque estás haciendo una ciudad moderna", añadía el periodista, a lo que la candidata a renovar al frente del ayuntamiento tras las elecciones del 26M le respondió: "Eso es verdad, pero me preocupa mucho ese afán que hay de retroceder la ciudad a la Reconquista, esas cosas de hablar tanto de Isabel La Católica que están pasando".

El día anterior, en el debate entre los distintos candidatos a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith manifestó que Vox es partidario de llevar las celebraciones del Orgullo Gay a la Casa de Campo, y de obligar a los organizadores a limpiarla después. Al hilo de este tipo de declaraciones, Jorge Javier admitió estar preocupado ante la posibilidad de que el partido liderado por Santiago Abascal toque poder en el municipio: "Me asusta lo que puede llegar a pasar", dijo antes de que Carmena le tranquilizara: "No va a pasar, porque la ciudad de Madrid es avanzada, es una punta de lanza", opinó la aliada de Íñigo Errejón.

"Me hace gracia que tomes las mismas medidas que se toman en las ciudades europeas más avanzadas y cuando las aplicas aquí, la gente se queja", dijo el presentador de Sálvame. "Todos sabemos lo que pasa en Amsterdam, Londres, Berlín, París", dijo Manuela.

Sobre la ocurrencia de trasladar el Gay Pride fuera del centro de Madrid, Jorge Javier recalcó su postura: "Me parece bien que quieras dejar el Orgullo en Madrid y no en la Casa de Campo, adonde nos quieren echar los de Vox", dijo. Carmena le contestó que "nadie que sepa de verdad lo que significa Madrid, va a poder apoyar esto del orgullo fuera del centro".

Jorge Javier recordó entonces que se trata de "una fiesta a la que van homosexuales, heterosexuales", a lo que su interlocutora añadió que la fiesta es "preciosa", y recordó la frase "Madrid te quiere, quieras tú a quien quieras", que se ha hecho mundial.

"A la Casa de Campo"

"Los de Vox nos quieren mandar a la Casa de Campo, el próximo paso qué será ponernos bordada una M de maricas", ironizó, comparando el tratamiento de los ultraderechista al colectivo LGTB con el que los nazis aplicaban a los judíos, obligándoles a llevar la jota que marcaba su raza. La alcaldesa le comró entonces el sarcasmo: "No des ideas...", y recordó que los de Vox "dicen que tenéis que limpiar todo", para añadir que ella siempre lleva "ceniceros en el bolsillo" y recalcar que los madrileños "tenemos que cuidar la ciudad todos, no la de unos sí y la de otros no".

Jorge Javier puso su vivienda a disposición de Errejón y Carmena para ayudarles en la campaña a las municipales y autonómicas: "Sé que muchos madrileños piden banderas para ponerlas en sus balcones, os ofrezco mi casa entera", dijo. La despedida de entre el presentador y la regidora, tras este encuentro casual en los pasillos de Mediaset fue tan cordial como toda la conversación: "Encantado de haberte conocido, tengo que agradecerte, los mensajes que me enviaste durante mi recuperación, muchas gracias, tenía muchas ganas de conocerte, soy un gran admirador tuyo y ojalá vuelvas a ser elegida alcaldesa", deseó Jorge Javier, a quien Carmena prometió "café y magdalenas" si vuelve a ser elegida. "Las famosas magdalenas... Me tengo que ir a mi plató de Telecinco, dijo entonces el badalonés para despedirse: "Manuela, a sus pies", le dijo. "Cuídate mucho", remató la alcaldesa. "Me voy a bordar ya la M de marica", zanjó Jorge Javier, recordando de nuevo las promesas anti LGTB de Vox.

