Gala MET: el error estilístico de Penélope Cruz en la noche de los escotazos de las Kardashian

Este lunes se celebró la siempre sorprendente Gala MET en Nueva York, que se convirtió en el epicentro del 'star system' por unas horas. Las celebrities pasearon sus looks más arriesgados por la alfombra roja y algunas como Penélope Cruz no tuvieron su mejor noche. Y es que la madrileña cometió un grave error estilístico.

La actriz se decantó por un vestido blanco y negro, un look que rompía con la norma estilística de la gala MET, que en esta edición de 2019 abogaba por el 'Camp', es decir, estilismos artificiosos, excesivos y falsamente frívolos. Pe, en cambio, eligió un diseño de Chanel apto para cualquier otro evento, pero no para el que nos ocupa.

La mujer de Javier Bardem completaba su look con una coleta alta con flequillo de estreno, pendientes de aro de su colección de Atelier Swarovski y un bolso negro satinado un tanto clásico.

Lea también - Penélope Cruz, más sexy que nunca para homenajear a Versace

Y del poco riesgo de Penélope al eternamente arriesgado estilo de las Kardashian, que aparecieron en la alfombra roja entre plumas y escotazos. Kim, la gran referente del clan, apostó por un vestido ajustado y drapeado, con sandalias transparentes. Kendall y Kylie Jenner se decantaron por diseños adornados con pedrería y plumas. La primera optó por el naranja, el color de la temporada, mientras que la segunda lució de color violeta hasta el cabello.

Kris, Kim, Kendall, and Kylie all on the #MetGala steps together is almost TOO much power. pic.twitter.com/ya7tNHbkI7