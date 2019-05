Abascal cambia la corbata por el disfraz de pordiosero por una una buena causa

Santiago Abascal, líder de Vox, azote de los desfavorecidos y partidario de rebajar impuestos, cambia en las imágenes difundidas por Save The Children la americana y la corbata por un atuendo propio de un mendigo que sobrevive en la calle. No es el político ultraderechista el único cuyo look ha sido utilizado por la organización benéfica para atraer la atención de la gente en una campaña a favor de la infancia de los pobres.

Save the Children presentaba este lunes su campaña titulada La Infancia Marca, en la que muestra cómo hubieran sido nuestros números uno de la política si hubieran vivido una infancia propia de desfavorecidos. Save the Children pretende evitar que se mueran niños en el mundo por causas evitables, que vayan a la escuela y que vivan protegidos de la violencia y la explotación. Los datos del informe elaborado por la oenegé indican que uno de cada cuatro niños en España vive en situación de pobreza y entre un 10 y un 20% de la población sufrió abusos sexuales siendo menor.

Lea también: Santiago Abascal, humillado en Twitter

Con este panorama que pretenden visibilizar, la organización no gubernamental solicita medidas urgentes para la prevención y erradicación de la pobreza infantil y pregunta qué habría sido de los líderes de los principales partidos Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Podemos) y Santiago Abascal (Vox) si hubieran vivido una infancia distinta.

Los montajes fotográficos muestran a los líderes de las cinco principales formaciones de ámbito nacional vestidos de pobres, ejerciendo trabajos precarios o viviendo como pordioseros. A Pedro Sánchez le vemos como un inmigrante que se gana la vida como mantero. Pablo Iglesias es un chatarrero que recoge tablas para sobrevivir, Albert Rivera lleva basura en una campo y Pablo Casado parece un mecánico tiznado en una taller.