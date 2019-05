La madre de Cristiano Ronaldo, el hazmerreír en las redes tras presumir de los falsos logros de su hijo

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en foco de bromas en las redes sociales después de cometer un tremendo error que se ha hecho viral en minutos. La progenitora del crack luso ha presumido de los logros de su hijo en Twitter, sin percatarse de que se trataba de una publicación falsa.

Dolores ha publicado el mensaje "mi orgullo, mi hijo" bajo una imagen que iba acompañada de un texto que decía lo siguiente: "Cristiano, ese jugador que rescató a la Juventus del descenso e hizo que volviera a ganar una Liga después de casi 20 años de sequía. Increíble".

Sin embargo, como saben todos los seguidores del fútbol, Ronaldo no rescató a la Juve del descenso ni ha hecho que conquistaran el título tras una larga sequía, ya que el equipo italiano ha ganado su octavo trofeo de Serie A consecutivo, el primero con Cristiano en su plantel.

La equivocación de Dolores ha propiciado la reacción de algunos de sus 26.000 seguidores, quienes han bromeado con el error y han acusado a la madre de Ronaldo de no conocer la historia de la Juventus.

Gracias por tanto, señora. Me acaba de alegrar el día :)

La juve lleva 8 ligas seguidas,señora que no se entera

Yo me quedo con el descubrimiento que hizo de la penicilina para salvar miles de vidas. The best.