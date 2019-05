Amaia canta "borracha" en un concierto mientras su ex Alfred le pide una nueva oportunidad

Amaia Romero, ganadora de OT 2017, lanzó el pasado viernes su nuevo single, El relámpago. Horas después del estreno, su ex novio, Alfred García, también ex compañero del talent de TVE, se subió al escenario en Murcia y estrenó una canción llamada La respuesta para contestar a su ex novia y pedirle una nueva oportunidad.

Youtube Video

El joven contó ante sus fans que su breve estancia en tierras murcianas le "había inspirado" esta nueva canción, consciente de que el viernes por la noche, Amaia protagonizó su primer concierto en solitario en el Warm Up Festival, también celebrado en Murcia. Como curiosidad, durante el show, la artista confesó que estaba "un poco borracha" con su habitual gracia.

Sea como fuere, lo cierto es que ni 24 horas después de aquello, Alfred abrió su corazón para sus seguidores y dejó claro que sus sentimientos por la artista navarra son inalterables, pese a que su relación finalizó en noviembre de 2018. "Que sepas mi niña del sol, que te voy a esperar", decía el estribillo de la canción que tocó en su show. En otra de las estrofas, el catalán decía: "Por si te llega esta canción, aún espero con ansias que le des al corazón", en lo que parece una clara contestación a un verso del tema de Amaia, que cantaba: "Te miro en las fotos, pero no le doy al corazón".

Como no podía ser de otra manera, los fans de la pareja en las redes sociales han reaccionado a la canción de Alfred y han mostrado sus deseos hacia una reconciliación, algo que parece más que complicado, ya que Amaia mantiene un romance con Diego Ibañez, vocalista del grupo Carolina Durante.

