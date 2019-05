Muere Pitita Ridruejo a los 88 años

La aristócrata, que estuvo casada durante décadas con el diplomático filipino Mike Stialianopoulous, ha fallecido este lunes en su domicilio de Madrid. Tenía 88 años y llevaba unos cuantos alejada de la vida social.

Esperanza Ridruejo, más conocida como Pitita, era una de las socialités más queridas y populares de la jet-set española. Nacida en Soria en 1931 en el seno de una adinerada familia, estudió en el colegio de la Asunción de Madrid, Literatura Inglesa en Belmont, (Inglaterra) y en la Universidad de Ginebra: "Mi padre tenía mucho carácter y me dijo que no quería que estudiara porque había chicos en las aulas. Yo hubiera estudiado Filosofía y Letras, pero no estaba bien visto que una mujer supiera más que un hombre", desveló Pitita en sus memorias.

El 24 de junio de 1957 se casó con el diplomático Mike Stialianopoulous, a quien había conocido gracias a una amiga común solo seis meses antes: "Muchas veces hemos pensado que nuestro matrimonio estaba predestinado, porque no es normal que me casase con un señor que no conocía de nada", aseguró. Con él tuvo tres hijos, Ana, Carlos y Claudia. En 1972, fueron nombrados embajadores en Filipinas y poco después volvieron a Madrid, donde se instalaron definitivamente en 1984. Él falleció en 2016.

La biografía de Pitita guarda anécdotas fascinantes: fue compañera de pupitre de la reina Fabiola de Bélgica en un colegio de monjas y en 1987 desveló que tenía apariciones marianas, de las que escribió más tarde un libro, La Virgen María y sus apariciones. Considerada una de las grandes damas del siglo XX, se convirtió en una inspiración para Salvador Dalí, que quiso pintarla tras encontrarse con ella en un hotel de Barcelona, y entrevistó a Andy Warhol cuando este visitó Madrid en 1983. Unos años antes, en el 71, Pitita había realizado una prueba para el director italiano Federico Fellini, que quedó fascinado por su parecido con María Callas y acabó dándole un cameo en su película Roma.

Pitita se ha relacionado con artistas, empresarios y los miembros más destacados de la realeza europea. Los Condes de Barcelona fueron sus padrinos de boda y ha pasado vacaciones con la reina Isabel II (en el Castillo Windsor) y la princesa Margarita: "Éramos de la misma edad y desde el primer momento nos hicimos muy amigas. No tenía nada que ver con lo que se piensa de ella. No era ni caprichosa ni frívola, era una mujer muy seria y enormemente religiosa. Estuvo un mes en nuestra casa de Marbella y viajamos juntas varias veces a los Estados Unidos", desveló ella.