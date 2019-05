Sara Sálamo y su escena de sexo más dura: "Fueron muy desagradables"

Sara Sálamo estrena este lunes su nueva serie, Brigada Costa del Sol, convertida en una de las grandes estrellas de la ficción que aterriza en Telecinco. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y a lo largo de su carrera ha vivido algunos episodios un tanto desagradables. Uno de ellos fue su primer desnudo ante las cámaras, tal y como la propia novia de Isco Alarcón ha rememorado en la revista ICON.

La actriz ha desvelado que la escena se tuvo que rodar tres meses después de finalizar la película "porque la cadena para la que trabajábamos quería otro final". "Como estaba ya fuera del rodaje se contrató a otro equipo. Fue con gente que no conocía", ha relatado.

"Yo estaba completamente desnuda. Y los operarios de cámara fueron muy desagradables, haciendo gestos obscenos, catetos, muy vejatorios", ha recordado la pareja del futbolista del Real Madrid. En aquel momento, Sálamo tenía tan solo 18 años y no supo cómo reaccionar: "Simplemente me tapé con las sábanas y me moría de la vergüenza. Y el director me decía: 'Por qué te tapas. Esto no es lo que acordamos'. Yo no era capaz de desenvolverme bien en esa situación".

Por ello, fue "una experiencia muy fea porque te sientes completamente vulnerable", ha asegurado Sálamo, quien lloró muchísimo después de aquello. Por fortuna, ha conseguido borrar la escena de su mente.

En su charla con el medio, Sara también se ha referido a los ataques que recibe en las redes sociales cuando su chico no rinde en el terreno de juego: "Yo no siento que cuando hago una secuencia mala digan que es por culpa de mi pareja La responsabilidad es mía. En cambio, cuando pasa al revés con mi pareja, dicen: 'Hace mal su trabajo por '. No me considero tan importante ¿sabes? No entiendo cómo incluso medios de comunicación se hacen eco de estas cosas. Es absurdo", ha explicado.

Asimismo, la actriz también ha denunciado que el fútbol es un mundo que todavía tiene un gran componente de machismo: "El fútbol está más atrasado en ese sentido. Y la pasión no es una justificación. La pasión la llevamos todos con las cosas que nos gustan, pero el autocontrol es algo inherente al ser humano. Podemos autocontrolarnos si queremos".

Por último, Sara también ha hablado de la endometriosis que padece desde hace años: "El endometrio es el tejido que recubre la cavidad del útero. Está en la pared interna del útero, pero no siempre. En ocasiones crece en lugares inusuales, como los ovarios, los intestinos, la vejiga e incluso el cerebro. El dolor físico es muy importante". En la actualidad, sigue sufriendo dolores, pero ha declarado sentirse "afortunada" porque "pensaba que no iba a poder tener hijos" y va a convertirse en madre este verano junto a Isco.