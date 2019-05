Albert Rivera y Malú se encierran cuatro días en una villa de cinco estrellas

Encerrados en una villa de lujo, con piscina y jardín, un fin de semana largo, de cinco estrellas, para el líder de Ciudadanos y la cantante. Albert Rivera necesitaba darse un respiro después de su maratón de campaña electoral para las generales y antes de enfrentarse a la recta final de los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.

Por no tener tiempo, no lo tuvieron ni para pensar; de ahí que el político recurriera a destinos ya conocidos, como el de la localidad portuguesa de Comporta, en la península de Troia. Como ya publicamos, Albert Rivera no tiene inconveniente en repetir su rincón romántico aunque sea cambiando de novia. Albert Rivera no es presa de recuerdos no evocaciones de amores pasados y por eso no tiene problema en revivir pasiones en el mismo lugar en el que ya amó, y no hace tanto, a Beatriz Tajuelo, su anterior pareja.

Si con la ex azafata Beatriz Tajuelo se escapaba a la localidad portuguesa de Comporta, con Malú ha sido visto este fin de semana. La artista y el político aprovecharon el puente para viajas hasta Troia, donde fueron sido vistos comprando en un supermercado, como desveló LOC y recogimos en Informalia.

Ahora Look publica que Malú y Albert llegaron a Lisboa el martes 30 de abril por la tarde y de allí viajaron a la exclusiva península de Troia, en Setúbal. Se alojaron en una Atlantic Villa, dentro del Troia Resort, por la que pagaron menos de 1.500 euros en total, por las cuatro noches que pernoctaron.

Parece que no salieron casi nada, y estuvieron juntos y solos casi todo el fin de semana. Con acceso directo a la playa, varios restaurantes dentro, y piscina, no necesitaron nada más que el uno al otro. "Apenas han salido de casa, que es una pasada, con su jardín y su piscina", dice un testigo al citado portal.

Al menos, interrumpieron por un rato su amor para salir al restaurante Ilha do Arroz y vivir una romántica puesta de sol en el Comporta Café, un Chill Out con esa música sin la cual Malú no puede estar.

Malú y Albert regresaron el sábado 4 de mayo porque el líder de Ciudadanos tenía que preparar su reunión con Pedro Sánchez, una reunión prevista después de que el presidente del Gobierno en funciones se vea con Pablo Casado este lunes.

No hace ni siquiera un año, en agosto, Rivera compartía una bonita imagen de su escapada, al mismo sitio, con Beatriz Tajuelo, su anterior novia. Aquella vez no fueron unos viajeros españoles quienes le reconocieron al político, como ha ocurrido en esta ocasión, sino que fue el propio Albert Rivera quien presumía de amor, sonrisas y bronceado en su cuenta de Instagram. Es reseñable que Albert Rivera se lleve a sus novias a los mismos sitios. El líder de Ciudadanos corroboró su idilio con Malú cuatro días antes de las elecciones, en Espejo Público, dos meses después de que se diera a conocer el romance entre Albert Rivera y la sobrina de Paco de Lucía. "Dejé una relación de cuatro años y he empezado otra", dijo. La cantante, por su parte, rompió su silencio, sin referirse expresamente a su novio: "Estoy muy feliz", confesó en su cuenta de Instagram este mismo 30 de abril, cuando, estaba ya de viaje con Rivera.





Albert Rivera (39) y Malú han elegido Comporta para su escapada, conocido como el paraíso ecochic de la costa portuguesa. Playas kilométricas, cabañas de paja y madera, casas blanquiazules, el océano salvaje, pinares y campos de arrozales. Está situado a una hora de Lisboa y se ha convertido en el refugio secreto de la jet-set europea: los hermanos Casiraghi, Eugenia Silva, Luis Medina, Rania de Jordania, Madonna o Antonia Dell'Atte se esconden aquí cuando necesitan huir del mundanal ruido. Tan exclusivo es que los vecinos están disgustados porque los precios se han disparado en los últimos años y un café ha pasado de costarle 40 céntimos a dos euros. Restaurantes, hoteles, vuelos... Todo es ahora mucho más caro.

???? #sunset #comporta ???????? Una publicación compartida de Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz) el 19 Ago, 2018 a las 12:55 PDT

????????????#praia #comporta Una publicación compartida de Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz) el 19 Ago, 2018 a las 11:43 PDT

Rivera está sacando tiempo para darse un respiro entre las elecciones generales, en las que los resultados le han favorecido, y los comicios municipales, europeos y autonómicos del 26 de mayo. Este puente de mayo se ha escapado a Portugal con su chica, la cantante Malú.

La obsesión del líder de Ciudadanos y la sobrina de Paco de Lucía por pasar inadvertidos es notable. Lejos de la naturalidad con la que Albert Rivera llevaba su relación con Beatriz Tajuelo, que le acompañaba a menudo a actos públicos y hasta eventos oficiales, en esta ocasión parecen querer esconderse. De ahí que hayan tenido que ser unos viajeros españoles que estaban en la zona quienes les han reconocido al cruzárselos en un supermercado de la localidad portuguesa donde se encuentran. Según LOC, Albert Rivera y la intérprete madrileña compraban en el mismo establecimiento pero iban por pasillos separados, lo que da una idea de las precauciones que toman para tratar de pasar desapercibidos.

Desde que la revista Semana descubriera su relación, llevando a su portada al político y a Malú, no se les había visto juntos. De hecho, durante la campaña electoral de las elecciones generales, la cantante, convaleciente de un problema de salud, no ha aparecido junto a su novio, y por supuesto no le ha apoyado públicamente ni acompañado en ningún momento: ni a depositar el voto, ni en la noche electoral, cuando Rivera se felicitó junto a sus compañeros por el buen resultado obtenido.

En febrero, cuando se dio a conocer la relación, un portavoz de la formación al que le preguntamos no desmintió la noticia y se limitó a decir que no habla de la vida privada de Rivera ni de ningún dirigente del partido. Lo cierto es que en alguna otra ocasión sí se habían pronunciado, como cuando confirmaron la ruptura con la ex azafata Beatriz Tajuelo, y nos matizaron que se había producido en noviembre, aunque fue conocida mucho después. Malú y el líder naranja se conocieron en el cumpleaños de Alejandro Sanz, donde ambos coincidieron, aunque antes se habían visto en fiestas privadas cuando él aún salía con Beatriz Tajuelo.

Luego supimos que Malú y Rivera habían pasado juntos San Valentín, y cuando la cantante fue vista y fotografiada llegando a la casa del político, en Pozuelo de Alarcón, a bordo de un vehículo con chófer.

Antes habíamos visto que el político de C's era fan de la cantante pues compartió una publicación el 14 de diciembre pasado en la que aparecía disfrutando del concierto de Malú: "Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú. Su nuevo espectáculo es de lo más completo que se puede ver en la música nacional e internacional, de verdad, ¡no os lo perdáis!", escribió Rivera.

Malú estaba sin pareja conocida desde que rompiera su romance con Gonzalo Miró en octubre de 2017.