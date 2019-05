Letizia abronca a su hermana Telma por la falta de discreción

La reina está que trina desde que vio a su hermana Telma el pasado miércoles en la portada de una revista de crónica social con un nuevo acompañante. A Letizia le molesta mucho que su familia aparezca en prensa y tras cantarle 'las 40' a su padre y a su sobrina Carla, hija de Erika, le ha tocado el turno a Telma.

La hermana pequeña de la reina ha rehecho su vida sentimental tras divorciarse del abogado Jaime del Burgo y, aunque es una mujer discreta, tampoco se esconde. Por ello, las imágenes con su nuevo acompañante paseando por las calles de Barcelona en actitud cariñosa vieron la luz el miércoles y Letizia se molestó, según Cotilleo. El horno no está para bollos en Zarzuela y Telma recibió una llamada de su hermana invitándola a ser mucho más discreta con sus amigos de ahora en adelante.

No es la primera vez que Letizia llama a uno de sus familiares para echarle un rapapolvo. El pasado mes de octubre, su sobrina Carla Vigo, hija de la fallecida Erika, cumplió 18 años y contestó algunas preguntas sobre su tía y sus primas en las redes sociales, algo que no le hizo ni pizca de gracia a la reina, que la llamó para que aquello no se volviera a repetir. Algo parecido pasó con su propio padre, Jesús Ortiz, que retiró una demanda a un medio de comunicación hace unos meses por 'petición' de su hija.