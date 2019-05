Amaia Romero divide a las redes con su primer single, El Relámpago: "Es una mierda como un piano"

Año y medio después de ganar la última edición de Operación Triunfo, la cantante pamplonica ha lanzado su primer single y ha provocado un acalorado debate en las redes sociales entre los que se han vuelto a enamorar de su particular estilo y su dulce voz y los que se sienten profundamente decepcionados.

El primer single de Amaia Romero se llama El Relámpago y se ha convertido en el número 1 de la lista de tendencias de se Youtube con 350.000 visitas en menos de 12 horas. A pesar de que muchos seguidores y expertos se han mostrado encantados con ella y han destacado la originalidad, calidad y voz de la cantante ("Es preciosa", "Espectacular", "Maravilla", "Hace magia"...), muchos otros se han sentido decepcionados y así lo han hecho saber en Twitter.

Pues no es para tanto. Tiene una voz de lo más normalita..sin un gran apoyo, sin vibrato, agudos chillones... No sé. A mí no me convence.