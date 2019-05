Bárbara Rey quiere quitarse la papada: "Tengo muchos años"

Bárbara Rey ha desvelado en las redes sociales que podría seguir los pasos de Carmen Borrego y entrar a quirófano para deshacerse de un complejo que la persigue desde hace años: la papada. A sus 69 años, la que fuera amiga entrañable del rey Juan Carlos quiere volver a la primera línea mediática después de unos años prácticamente en el anonimato y, claro, si vuelve, que sea divina.

Bárbara Rey se ha convertido en la nueva tertuliana de Carlos Sobera en Supervivientes (después de caerse de la lista de naúfragos a petición, según ella, de Isabel Pantoja) y debutó este martes para regocijo de sus seguidores. Junto a una fotografía que compartió desde el plató, una usuaria dejó este comentario: "Es una pena que tengas papada porque la piel de tu cara está muy bien". La contestación de Bárbara sorprendió: "Tengo muchos años pero creo que me la voy a quitar".

La intervención no es cómoda, desde luego, y si no que se lo pregunten a Carmen Borrego (52). La hermana de Terelu tenía el mismo complejo que la vedette murciana y se deshizo de él en octubre. A pesar de haber seguido las indicaciones médicas de llevar una malla tensora y un collarín, el músculo se descolgó y tuvo que volver a quirófano en marzo: "Mi médico me ha recomendado subirme el músculo de la papada, porque con la pérdida de peso tan rápida que tuve se me ha descolgado", dijo ella.

No es la primera vez que Bárbara Rey pasa por manos expertas para lucir más bella. El pasado mes de octubre se sometió a un lifting facial sin cirugía con el que quedó encantanda: "Estoy muy feliz del gran resultado del lifting sin cirugía. Es un placer venir aquí y que te traten con tanto cariño y verme tan rejuvenecida".