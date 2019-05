Sara Carbonero visita a Casillas con sus hijos: "Los niños quieren ver a su papá"

Iker Casillas permanecerá ingresado hasta el sábado o puede que incluso el domingo porque los médicos quieren seguir controlando su estado de salud. El último parte médico facilitado por el hospital CUF de Oporto dice que "evoluciona favorablemente y sin ningún tipo de complicación".

Sin embargo, los médicos recomiendan a Iker Casillas no estar pendiente del móvil y restringir las visitas. Este jueves recibió la de su mujer, que estuvo sola por la malana y por la tarde regresó con sus dos hijos. Sara Carbonero no pasó la noche en el hospital, ya que en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se encuentra el portero, no se permite que se quede personal no sanitario, pero se fue el miércoles a última hora y acudió el centro sanitario a las 11 de la mañana.

Después de comer regresó: "Dejadme pasar que los niños quieren ver a su papá", rogó a los periodistas apostados en la puerta del centro sanitario donde se recupera su marido, después de contestar que todo estaba "bien" y "controlado", como habían dicho ya tanto la periodista como su esposo en las redes sociales.

La presentadora y sus hijos, Martín (5) y Lucas (3) acudía a menudo al estadio cuando juega con el Oporto, y a Casillas le encanta porque considera que su familia y sus hijos son sus grandes amuletos.

Nos vamos de Aveiro con el primer título de la temporada. A Supertaça já é nossa. ¡Parabéns Porto! #pequeñosdragones #PeterParkerhastaenlasopa #sumandorecuerdos #Porto #slowlife

Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 4 Ago, 2018 a las 3:33 PDT

Iker también recibió las visitas de dos de sus compañeros, Adrián y Oliver Torres, además del médico del club. Pero también ha recibido una llamada muy importante: la del presidente de la república portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa ha comentado tras hablar por teléfono con Casillas que le ha encontrado "muy animado y con sentido del humor".