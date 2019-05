El hundimiento del tenista Zverev tiene nombre de mujer: así es la modelo que le ha roto el corazón

Fue campeón del Mutua Madrid Open el año pasado, marcha tercero en el ranking ATP y está llamado a ser el heredero de figuras como Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer. Sin embargo, Alexander Zverev atraviesa una grave crisis de resultados que amenaza su futuro. El propio tenista alemán ha justificado sus últimas derrotas y ha dado el motivo de su delicado momento deportivo: la ruptura con su novia, la modelo Olga Sharypova.

"Estoy impotente por lo que me está pasando... Siempre soy honesto con ustedes, los periodistas. Últimamente muchas cosas me han sucedido. Tengo que confesar que estas últimas semanas no han sido fáciles para mí (...) Mi relación sentimental con mi novia ha terminado", declaró Zverev hace unos días, en la previa del ATP 250 de Munich.

El 'Principito' se refería al final de su romance con Sharypova, la ex tenista y modelo rusa que ha roto su corazón tras unos ocho meses de amor. Zverev anunció su relación el pasado mes de diciembre, aunque los medios apuntan a que ya llevaban juntos dos meses aproximadamente.

El tenista y la modelo disfrutaron de unas maravillosas vacaciones en las islas Maldivas, lugar desde el que compartieron su primera imagen juntos: "Aparentemente sólo somos amigos", escribió Zverev en Instagram. Mientras que él ha borrado las instantáneas del viaje, ella aún mantiene algunas fotografías tomadas allí.

Si Zverev aún parece recordarla, Olga prefiere pasar página y continuar con su elevado ritmo de vida. Como se aprecia en las redes sociales, la joven es una gran amante de viajar y reparte su tiempo entre Estados Unidos, Italia, Francia o Alemania, entre otros lugares. Desde todos ellos comparte imágenes para sus más de 9.200 seguidores que siguen su día a día con interés en Instagram.

El bajo rendimiento de Zverev también se debe a otro motivo: el ingreso en el hospital de su padre, quien también hace las veces de entrenador. "Mi papá no puede estar conmigo por primera vez", dijo el tenista, que confía en que su progenitor se recupere cuanto antes. El deportista espera que el Mutua Madrid Open, que comienza en unos días, sea el despegue de esta complicada temporada: "Estoy en un agujero y tengo que salir", señaló.