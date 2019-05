Blake Lively y Ryan Reynolds esperan su tercer hijo

Los actores, casados desde diciembre de 2012, acudieron este jueves al estreno de Detective Pikachu en Nueva York y dieron la sorpresa de la noche: están esperando su tercer hijo. Blake Lively y Ryan Reynolds ya son padres de dos niñas, James e Inez, por lo que convertirán su familia en numerosa dentro de apenas tres meses.

La protagonista de Gossip Girl presumió de una abultada barriguita con un llamativo vestido amarillo de tirantes. Muy sonriente, no quiso hacer ninguna declaración aunque las imágenes hablaban por sí solas. Blake Lively y Ryan Reynolds son muy discretos y celosos de su vida privada, por lo que no es extraño que este nuevo embarazo no se haya hecho público hasta ser más que evidente.

A sus 42 años, Ryan Reynolds se despidió del 2018 encabezando la lista de los actores mejor pagados de Hollywood gracias a la superproducción Six Underground, por la que ganará 27 millones de dólares. Un tercer hijo es una buena manera de celebrarlo. El protagonista de Deadpool y Blake Lively se dieron el "sí, quiero" en diciembre de 2012 en Carolina del Sur y poco después tuvieron a su primera hija, James, que ahora tiene 4 años. Inez, la segunda, llegó dos años después.