Carla Barber, ex de Álvaro Morata, confirma su divorcio del cirujano Camilo Esquivel

Carla Barber, ex de Álvaro Morata y ex concursante de Supervivientes, ha anunciado su separación del cirujano Camilo Esquivel, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre en Canarias. La también doctora y ex Miss España 2015 ha compartido la difícil noticia a sus más de 216.000 seguidores de Instagram.

"Sin esperarlo, y de pronto, se terminó una relación que pensaba que era para toda la vida. Prometí en el altar estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separase. Lamentablemente en una relación, son dos personas las que deben luchar por ella", comenzaba escribiendo Carla en la red social.

"Ahora me encuentro centrada en nuevos proyectos profesionales, que me llenan de ilusión y que iré compartiendo con todos vosotros", decía la modelo, que alegaba: "Quienes me conocen saben que soy una mujer enérgica y positiva. Todo pasa por algo, así que espero que lo mejor esté por llegar. Gracias por vuestras palabras de cariño siempre", concluía.

Barber y Camilo se conocieron cuando trabajaban juntos en 2016. De hecho, él era el jefe de Carla. Dos años después, se dieron el "sí quiero" en Canarias, tierra natal de ella. Meses después ha llegado el triste final de su amor.