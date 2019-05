Selena Gómez y el bikini especial que tapa su cicatriz

Selena Gomez (26) ha colaborado en la firma de bikinis de su amiga, Theresa Mingus, llamada Krahs Swim. Y lo ha hecho convirtiéndose en diseñadora para crear tres bonitos bikinis, uno de ellos con un propósito muy especial: tapar la cicatriz de su cirugía de trasplante de riñón, realizada en 2017.

La propia ex novia de Justin Bieber ha explicado el significado de este traje de baño rojo: "El diseño que hice, uno de ellos, fue el de talle alto con el cinturón. Me han realizado un trasplante de riñón y me gustan los trajes de baño, ese tipo de cobertura en el lugar exacto donde está la cicatriz me hace sentir más cómoda cuando esté en la playa o piscina", explicó Selena en un vídeo de YouTube anunciando el lanzamiento de la colección, Selena x Krahs Swim, que se pone a la venta este jueves.

Selena recuerda así la operación a la que se sometió hace ya dos años debido a las complicaciones que derivó el lupus que sufría durante años. En aquel momento, el apoyo de sus mejores amigas fue clave. Mientras que Francia Raisa donó un riñón a la cantante, Mingus se convirtió en otra de sus grandes apoyos en esos duros momentos. "Simplemente no pensé que podría superar algunos de los puntos más difíciles de mi vida si no fuera por ti", comentó Gomez.

Desde la firma de bikinis han lanzado varias imágenes en las que aparece la artista presumiendo de tipazo: "¡Selena y yo queremos que Krahs sea para todos y para todos! No podríamos estar más orgullosos de lo que hemos creado", dice Mingus bajo las instantáneas.