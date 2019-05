Así es la supremacista catalana Núria Gispert que llama "cerda" a Inés Arrimadas

"Arrimadas a Madrid, Girauta a Toledo, Millo a Andalucía, Dolors Montserrat: Cataluña aumenta las exportaciones porcinas". La autora de este chiste grosero y xenófobo se llama Núria de Gispert, fue presidenta del Parlament de Cataluña entre 2010 y 2015, consejera de varios gobiernos de Jordi Pujol y diputada autonómica, entre otros cargos. A sus 70 años, esta abogada supremacista es la bestia negra contra Inés Arrimadas, y otros políticos que no están a favor del independentismo, autora de incendiarios tuits que insultan a quienes no coinciden con sus ideas políticas: pues bien, después de haber reiterado los constantes descalificaciones en Twitter durante meses contra rivales políticos, o de que fuera fue reprobada por la Cámara por exigir a Arrimadas que se vaya a Cádiz, el Gobern de Quim Torra le ha dado un premio.

Este martes el Consell Executiu hizo públicos los nombres de las 29 personalidades y 15 entidades reconocidas con la Cruz de San Jorge por la defensa de la identidad de Catalunya "o en el plano cívico y cultural". Entre ellas, el futblista Leo Messi -condenado por tres delitos fiscales- y la expresidenta xenófaba del Parlament, Núria de Gispert.

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat, o sea Torra, justifica el galardón como un "agradecimiento a su tarea como décimo tercera presidenta del Parlament de Catalunya durante casi cinco años". Aparte del ya reseñado, donde tildaba de puercos a sus compañeros en la càmara, ha publicado (y mantiene en su timeline) otros terribles tuits polémicos.

Los dedicados a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, son propios de fascistas xenófobos de dirigentes extremistas de países como Hungría o Polonia, y dejan al más violento de los ultraderechistas de Vox como un ejemplo de respeto político: este mismo lunes, arremetía contra Arrimadas después de que el domingo, durante la jornada electoral, una integrante de la mesa electoral no le dio la mano el domingo: "Te quedan cuatro días, tu éxito ha sido efímero, criticas que no te saluden cuando tú no has parado de escupir bilis contra dos millones de catalanes. Haz rápido las maletas, no se te escape el tren", escribe la premiada. El pasado viernes, dejó este recado: "Pronto podrás volver a tu casa, que no es la casa de nadie. Y te olvidaremos muy rápidamente".

Per tots vosaltres, per aquells que desitgen que torni la dignitat a les nostres Institucions.

¿Pero quién esta abogada que a sus 70 años presume de grosería, homofobia y amor a la violencia retórica, y a la vez es premiada por las instituciones independentistas? Núria de Gispert no es una analfabeta, ni una recién llegada a la política por supuesto. Casada y con dos hijos, una de ellas casada, es la hija del también político y abogado Ignasi de Gispert Jordà, y descendiente de la benefactora chilena (declarada Venerable por la Iglesia católica) Dorotea de Chopitea y su esposo, el banquero Josep Maria Serra Muñoz, uno de los fundadores del Banco de Barcelona.

Es decir, detrás de su discurso excluyente nos encontramos con una burguesa, de la clase alta catalana. De Gispert se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene el título de Traducción jurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y dio sus primeros pasos como abogada en 1971.

Desde 1974 a 1980 fue funcionaria de la Diputación de Barcelona. Ejerció como secretaria general del Departamento de Justicia y de Gobernación de Cataluña desde 1984 a 1993 y vicepresidenta del Comité Director para la Organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña desde 1993 hasta 1994.

Militante de Unión Democrática de Cataluña (UDC) desde 1986, fue miembro de la Mesa del Consejo Nacional, el cual llegó a presidir. En el Gobierno de Cataluña, con Jordi Pujol, fue nombrada Consejera de Justicia entre 1995-1999 y 1999-2003, continuó en el cargo de la Consejería de Justicia pero tras los ajustes de gobierno que hubo el 5 de febrero de 2001, fue nombrada Consejera de Gobernación sustituyendo a Josep Antoni Duran i Lleida.