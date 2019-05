La reina Isabel II visita a Meghan Markle en la recta final de su embarazo

La reina aprovechó las vacaciones de Semana Santa para visitar Frogmore Cottage, la residencia oficial de su nieto, el príncipe Harry. Allí, Meghan Markle espera el nacimiento de su primer hijo y estos días está recibiendo numerosas visitas, como la de sus cuñados, el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Según medios británicos, la visita de la reina a Meghan Markle se produjo al tiempo que la de Guillermo de Inglaterra y su esposa, Kate Middleton. Durante esos días, Isabel II se encontraba en el Castillo de Windsor pasando unas pequeñas vacaciones, una residencia muy cercana a la casa de los Sussex.

Lea también: Meghan Markle, a las puertas del paritorio: una ambulancia llega a Frogmore Cottage

"Su Majestad quería dar la bienvenida oficialmente a los duques de Sussex a su nuevo hogar. Era su primera visita. Después de todo, podría decirse que prácticamente se han mudado a su jardín. Harry y Meghan estaban encantados. La reina quería ver a Meghan antes de que ella tuviera a su bebé", aseguran.

Queda muy poco para el nacimiento del año, pero Meghan y Harry no han dado muchos detalles del bebé. No se sabe el sexo ni tampoco el nombre, aunque las casas de apuestas no paran: Victoria, Albert, Alice, James, Eduard, Elisabeth, Phillip o Grace, aunque gana, por goleada, Diana, como la abuela paterna, fallecida en París.