David Bisbal, molesto, aclara la sentencia del juez: "La que ha ganado ha sido mi hija"

El cantante almeriense ha publicado un mensaje en las redes sociales para dar su opinión sobre la sentencia del juez sobre la privacidad de su hija Ella y se ha mostrado molesto con la interpretación de la misma: "Después de varios años luchando, he conseguido que la Justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que la que ha ganado claramente es mi hija, que se merece ser una niña".

El comentario de David Bisbal llega unas horas después de que numerosos medios de comunicación apuntaran a que la 'vencedora' de este enfrentamiento había sido Elena Tablada: "Me resulta llamativo cómo algunos medios de comunicación publican titulares que para nada se corresponden con la realidad. Lo único que es cierto es que no se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se podrá seguir asociando mi hija a ninguna marca, tampoco se le puede hacer partícipe de negociaciones o contratos con terceros, ni exponerla públicamente en medios de comunicación, tal y como yo solicitaba. Así que, repito, la que ha ganado ha sido mi hija", ha remarcado.

Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando Bisbal demandó a Elena Tablada alegando que su hija necesitaba una mayor protección pues su madre publicaba sus fotografías en redes sociales y la vinculaba a marcas comerciales. Se vieron las caras el pasado 9 de abril al juzgado de Alcobendas y días después, el juez dictó sentencia. A pesar de que atiende a las peticiones de Bisbal (no mostrar el rostro de su hija en redes sociales ni vincularla a marcas), no acepta algunas de sus exigencias, como que la madre retire las imágenes de la niña que ha publicado hasta el momento.