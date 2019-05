Ryan Reynolds encabeza la lista de los actores mejor pagados del 2019

El marido de Blake Lively, Ryan Reynolds, ganará 27 millones de dólares este año gracias a su papel en la superproducción Six Underground, que se estrenará próximamente, y cuyo presupuesto inicial alcanza los 150 millones de dólares.

La lista de los famosos mejor pagados de Hollywood la ha publicado la revista estadounidense Variety. Entre los actores con mayor sueldo está Dwayne Johnson, que ganará más de 20 millones de dólares por su papel como Luke Hobbs en la última de Fast & Furious, llamada Hobbs & Shaw.

Lo mismo ganará Robert Downey Jr por su interpretación en la película The Voyage of Doctor Dolittle, mientras que Will Smith ha firmado un contrato que le hará ganar 17 millones de dólares por su papel en Bad Boy for Life

Estas cifras desorbitadas se alejan de lo que ganan otros actores que también figuran en esta lista. Como Leonardo DiCAprio o Brad Pitt, que por sus papeles en Once Upon A Time In Hollywood embolsarán unos 10 millones de dólares.

A continuación, mostramos algunos de los actores mejor pagados de Hollywood, según Variety:

- Ryan Reynolds por Six Underground: 27 millones de dólares

- Dwayne Johnson por Hobbs & Shaw: 20 millones de dólares

- Robert Downey Jr. por The Voyage of Doctor Dolittle: 20 millones de dólares

Will Smith por Bad Boys For Life: 17 millones de dólares

- Jason Statham por Hobbs & Shaw: 13 millones de dólares

- Tom Cruise por Top Gun: Maverick: 12-14 millones de dólares

- Emily Blunt por Un lugar tranquilo 2: 12-13 millones de dólares

- Brad Pitt por Once Upon A Time In Hollywood: 10 millones de dólares

- Leonardo DiCaprio por Once Upon A Time In Hollywood: 10 millones de dólares

- Gal Gadot por Wonder Woman 1984: 10 millones de dólares

- Margot Robbie por Birds of Prey: 9-10 millones de dólares

- Idris Elba por Hobbs & Shaw: 8 millones de dólares

- Ben Affleck por Triple Frontier: 8 millones de dólares

- Kristen Stewart por Los ángeles de Charlie: 7 millones de dólares

- Martin Lawrence por Bad Boys for Life: 6 millones de dólares

- Joaquin Phoenix por Joker: 4.5 millones de dólares

- Jessica Chastain por It: Chapter 2: 2.5 millones de dólares