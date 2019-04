Cara Delevingne defiende a su novia de los homófobos: "Eres un jodido asqueroso"

La modelo saca las uñas, los dientes y lo que haga falta para defender a su chica, la actriz Ashley Benson. Eso es lo que ha pasado este lunes en las redes sociales, donde ha enviado un contundente mensaje a un hombre que escribía post homófobos a la protagonista de Pequeñas Mentirosas.

"Ashley, sé que estás aquí. Te lo digo en serio, necesitas alejarte de ese demonio de Cara Delevigne y no volver atrás. Estoy seguro de que muchos hombres fuertes, apuestos y religiosos te aceptarían en un instante. Tú no eres así. No eres gay. Amas a los hombres y necesitas a uno". Este es el mensaje que recibió Benson en Instagram y que despertó la ira de su chica Cara Delevingne. "¡Eres jodidamente asqueroso!", respondió.

Delevingne le plantó cara a este usuario: "Si tienes un problema con el amor de verdad, entonces ven y dime esa mierda a la cara en vez de odiar de forma patética por Instagram. Sinceramente, siento lástima por vosotros. Claramente, no sois felices con vuestras vidas y tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros un hobby que no suponga ser homófobo y odiar a otros por ser felices".

Benson y Delevigne se conocieron hace algo más de un año y desde entonces son inseparables. Ninguna de las dos ha confirmado su relación sentimental pero tampoco se esconden y es habitual verlas en Nueva York y Los Ángeles cogidas de la mano, abrazadas o besándose en plena calle. Son muy discretas con su vida privada y está claro que no piensan dejar que nadie les diga cómo tienen que ser.