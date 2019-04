David Beckham, a la carrera: el desplante del ex futbolista con la prensa en su visita a Madrid

David Beckham volvió a Madrid este lunes para presentar las novedades de la carísima marca de relojes suizos Tudor, de la que es imagen desde 2017. El ex futbolista del Real Madrid no tuvo el regreso soñado, al menos para los casi cincuenta medios que le esperaban y que tan solo pudieron disfrutar de su presencia durante el minuto y 26 segundos que duró su posado en la alfombra roja.

Fue un visto y no visto. El marido de Victoria Beckham, con elegante traje oscuro con corbata y camisa azul, presumió de sonrisa y de reloj de la marca en el Photocall del hotel VP Plaza España Design donde se celebró el acto. Casi 90 segundos después, David abandonaba el Photocall y accedió al área privada del evento.

Beckham no hizo ninguna declaración ante los medios, como habían avisado el equipo de comunicación, y solo se pronunció en Instagram, donde dejó claro su amor por la capital de España: "Gran noche en Madrid con mis amigos de Tudor. Siempre me encanta estar de vuelta en esta hermosa ciudad", escribió el ex futbolista bajo una imagen de él mismo posando en el Photocall.

Así las cosas, David vuelve a Madrid casi un año después de su última visita, en mayo de 2018. Entonces, acudió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid para echarle flores al que fuera su presidente, Florentino Fernández, y aplaudir también el trabajo de Zidane, su compañero cuando jugaba en la Liga.