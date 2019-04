David Bisbal y Elena Tablada terminan su batalla judicial: el juez ha dictado sentencia

La batalla judicial de David Bisbal y su ex, Elena Tablada, por la protección de la intimidad de su hija Ella, de 9 años, ha llegado a su fin. El juez ha dictado sentencia tras la demanda que el cantante almeriense interpuso contra la madre de su hija por sobreexponer a la pequeña en las redes sociales, una acusación que Tablada tachó de "aberración".

El artista solicitaba en su demanda que Elena no pudiese publicar ninguna foto de Ella y que eliminase todas las publicaciones que tenía de la niña hasta ahora. Por su parte, la diseñadora y su marido, Javier Ungría, respondieron a dicha demanda alegando que tanto ellos como sus allegados velan por la seguridad y la intimidad de la pequeña.

Con este panorama, Bisbal y Tablada se vieron las caras en el juzgado el pasado martes 9 de abril y, días después de su encuentro, el juez ha dictado una resolución salomónica para ambos. Según cuenta ¡Hola!, Elena no tendrá que eliminar las publicaciones de Ella de las redes sociales, pero sí deberá limitar de ahora en adelante los post en los que aparezca la menor. David también tendrá que obedecer este mandato. Además, no se podrá mostrar el rostro de la niña ni relacionarla con ningún producto. El magistrado, asimismo, no condena en costas a ninguna de las partes.

La decisión del juez cierra un conflicto que se ha prolongado durante unos meses y ha caldeado aún más los ánimos en la relación de Elena y David, quienes están condenados a entenderse por el bien de la pequeña Ella.