Miriam Saavedra: sabemos en qué se ha gastado el premio de 'GH Vip'

Miriam Saavedra (25), ganadora de GH Vip, ya se ha fundido los 100.000 euros de premio del reality de Telecinco. La princesa inca, según la conocen sus fans, ha cumplido el sueño de su madre, Haydeé, y le ha regalado un impresionante piso con vistas al mar en Lima.

La ex de Carlos Lozano ya avisó de que quería regalarle una casa a su progenitora y, una vez cumplido el objetivo, se lo ha mostrado a sus seguidores a través de su espacio en el canal Mtmad, donde ha expresado su alegría al tiempo que enseñaba algunas estancias de la casa como la maravillosa terraza.

"Hoy ha llegado un gran día, porque lo prometido es deuda. Os tenía una sorpresita: el pisito que compré a mi mamá. Está en reformas, hay muchas cosas por hacer. Mi madre siempre tuvo ilusión por tener una casa frente al mar y yo he podido cumplir este deseo de mamá", decía la también concursante de Supervivientes.

En el vídeo, Miriam le dice a su madre: "Tu sueño siempre fue vivir frente al mar", a lo que Haydeé responde: "Gracias España y gracias hijita por todo lo que me has dado. Tengo una hija que vale por dos esposos". La felicidad de ambas es absoluta y Saavedra lo deja patente en sus últimas palabras: "Yo desde muy pequeñita le prometí a mi madre que le compraría una casa dónde y cómo ella quería. Hoy me puedo sentir muy orgullosa y muy contenta de haberlo conseguido", concluía.