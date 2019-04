Alex Lequio vuelve al hospital y despierta la preocupación de sus seguidores

El hijo de Ana Obregón ha hecho saltar las alarmas con su última publicación en redes sociales: una fotografía de la televisión de un hospital hecha, según parece, desde la cama de una habitación. La imagen está acompañada por un texto escrito por el propio Alex Lequio en tono de humor, pero no ha querido confirmar ni desmentir si se encuentra ingresado ni por qué.

"Ohh 'Philipo' de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Que decepción.... seguramente te hayas quedado sin WIFI. ¿Esto va con mando?", ha escrito Alex junto a la imagen.

Todo parece indicar que el hijo de Ana Obregón, que lucha contra un cáncer desde hace un año, habría vuelto a ingresar en el hospital y sus seguidores han mostrado su preocupación, pues la próxima revisión médica a la que debía someterse el joven no estaba prevista hasta finales de mayo. Además, hace unos días que Alex convocó a la prensa para inaugurar el nuevo restaurante que gestiona su agencia de comunicación y, para sorpresa de todos, no quiso hacer declaraciones tras posar en el photocall.