Jorge Javier Vázquez vuelve con su ex Paco tras el ictus

No hay mal que por bien no venga, dice el famoso dicho popular al que parece haberse agarrado Jorge Javier Vázquez, quien ha retomado la relación con su ex novio, Paco, después de que este se haya convertido en uno de sus grandes apoyos tras el ictus que sufrió hace poco más de un mes.

El presentador volvió al plató de Sálvame Deluxe este pasado sábado y hubo un gesto que delató su reconciliación con Paco cuando Belén Esteban, que hacía las veces de presentadora, le entregó la invitación de su boda de este verano.

Lea también - Jorge Javier Vázquez: bronca monumental con uno de sus jefes antes del regreso

"Eres muy importante en mi vida y vas a ser el testigo de mi boda", le dijo la princesa del pueblo mientras le daba la invitación. "No sé si quieres que la enseñe...", le comentaba Belén en susurros. Jorge Javier dio su autorización y el secreto quedaba resuelto: en el sobre de la misma aparecían los nombres del propio presentador y de su ex Paco, dejando entrever que su reconciliación ya es un hecho.

Lea también - Jorge Javier Vázquez y su ex Paco, unidos en la enfermedad

Parece que la enfermedad ha vuelto a unir a Jorge Javier y Paco, quienes no se han separado desde el mismo momento que el de Badalona ingresó en el hospital. De hecho, él fue una de las primeras personas en visitarle y, durante su recuperación, ha asumido un papel más que importante. Jorge Javier, consciente de ello, incluso le incluyó en su testamento, según él mismo contó.

Vázquez y su novio han dado un paso más y han retomado su historia de amor, rota a primeros de 2018 tras más de diez años juntos, en una situación que ya adelantábamos en Informalia el pasado 15 de abril.