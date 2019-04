Lucía Rivera se viste de novia para confirmar su amor por Marc Márquez

Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, se vistió de novia este jueves de la mano de Pronovias con motivo de la Valmont Barcelona Bridal Week. Allí, la joven atendió a la prensa y al fin confirmó lo que era un secreto a voces: su relación con Marc Márquez.

"Muy bien, todo genial, felices. Estamos empezando así que bien", dijo la modelo, que prefirió no dar los detalles de cómo se conocieron para "no quitarle la magia al asuunto" y se limitó a decir: "La vida, la vida te junta, de repente te encuentras con alguien y dices guau", comentó a Europa Press.

Lucía también habló de lo bien que ha reaccionado su familia a la noticia de su romance: "Mi madre muy bien y mi hermano imagínate, feliz, ya dice que le quiere y todo", explicó la modelo, que echó balones fuera cuando le preguntaron si su padre, con el que tiene "muy buena relación", había dado el visto bueno al piloto de Moto GP: "Creo que sí, no lo sé".

Rivera también se refirió a la distancia que la separa de su novio debido a sus respectivos compromisos laborales: "Intentamos aprovechar el máximo tiempo libre que hay", decía antes de añadir: "Ahora mismo quiero irme a Milán, París otra vez, yo quiero trabajar, mi prioridad y la de él, la de los dos es el trabajo".

Por último, Lucía no descartaba mudarse a Barcelona, pero no por amor como se dijo: "Me gusta mucho Barcelona, llevo viniendo mucho tiempo, no por Marc, llevo viniendo mucho tiempo, sí a lo mejor algún día, pero por ahora no", sentenció.