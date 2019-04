María Patiño confiesa la fantasía sexual que explica sus continuos viajes a Fuerteventura

María Patiño se emocionó este jueves en Sálvame y habló sobre sus instintos sexuales. Gema López fue la primera contertulia que habló del momento en el que todos acaban llenos de barro y luchando por un privilegio en la primera semana de concurso. "Mato por ver a Isabel Pantoja en el barro", confesaba la periodista, y a todo esto María Patiño comenzó a fibrilar (es un decir).

"Yo encuentro súper erótico ver a una persona manchada de barro", confesaba María Patiño, desvelando uno de sus fetiches ocultos que tal vez explique por qué la vemos tan a menudo en las arenas cálidas de Fuerteventura.

Carlota Corredera no da crédito

La presentadora no sabía cómo encajar la confesión más ardiente de su compañera y amiga. Que ver a una mujer llena de barro excitara a María Patiño a Carlota le pareció muy curioso, pero también peligroso: "Si te parece erótico no habrá barro en España que no pueda llegar aquí", dijo con ironía.

Lea también: María Patiño vive de alquiler por 2.500 euros al mes

Lo cierto es que María Patiño acabó prometiendo ante la audiencia y sus compañeros que está dispuesta a llenarse de barro: "Me comprometo públicamente a tirarme al barro", dijo.