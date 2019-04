Muere el padre del futbolista Emiliano Sala de un infarto

La familia Sala llora de nuevo. Han pasado tres meses del trágico accidente aéreo que costó la vida a Emiliano Sala en el Canal de la Mancha y Horacio, su padre, ha muerto después de sufrir un infarto esta pasada madrugada en Progreso, Santa Fe. Tenía tan solo 58 años.

"En la madrugada sintió un dolor en el pecho, llamaron al médico pero cuando llegó, Horacio ya había fallecido", ha dicho en televisión Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso.

"Había estado con él en la semana, me lo crucé en la calle y pasamos media hora hablando de la cosecha de la soja, del camión... lo había notado mejor, con ganas de hablar", contó Ribero conmocionado por la noticia. La familia ha confirmado la terrible noticia, y explican que "el padre de Emiliano Sala no fue capaz de superar la muerte de su hijo".

"Papá tengo miedo"

El último audio del jugador fue muy doloroso para la familia, que recibió entre lágrimas el último mensaje. "Hermano estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina nunca. Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff, que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?", dice el jugador argentino antes de lanzar una frase premonitoria por todo lo que sucedería a continuación. "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá qué miedo tengo", concluye el audio del delantero. Su final trágico se confirmó días después tras una búsqueda desesperada. Su padre parece que ha querido acompañarle cuanto antes y solo tres meses después, su corazón, roto, ha dejado de latir.