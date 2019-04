Bertín Osborne ya tiene decidido su voto: "Me sirven Vox, el PP y Ciudadanos"

Bertín Osborne tiene claro que votará al bloque de derechas que comprende a PP, Ciudadanos y Vox en las Elecciones Generales de este domingo. Curiosamente, los líderes de estos tres partidos, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, fueron los únicos que aceptaron ir a su programa Mi casa es la tuya, ante las negativas de Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

El cantante ha asegurado que votará a "cualquier partido siempre y cuando defienda la unidad de España". Por ello, solo hay tres formaciones que le convencen: "Me sirve Vox, me sirve el PP, me sirve Ciudadanos", ha comentado Bertín, que no siente la misma simpatía hacia Sánchez: "Este hombre no me gusta porque está pactando con los que quieren romper España. Yo habría votado al PSOE de Felipe González sin problemas".

Parecida opinión tiene respecto a Podemos, a los que ha calificado como "salvadores de la patria". "Los salvapatrias estos que tenemos en España quieren que todo sea estatal (...), que las compañías eléctricas y telefónicas sean nacionales y el Estado las controle. Eso pasó en Venezuela y no tienen ni luz ni petróleo", ha explicado.

Eso sí, Osborne ha asegurado que él no tiene "ideología de ningún tipo" y que "hoy en día no existe esto de las izquierdas y las derechas". Él solo quiere que "defiendan la unidad de España, las tradiciones, nuestras costumbres, y la manera de vivir que conocemos de nuestros padres y de nuestros abuelos", ha sentenciado.